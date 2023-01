Curiosidades: Felpudo e coberto de lã, conheça a raça de porco- ovelha que chama atenção

Com visual bastante exótico, os porcos Mangalitsa possuem uma pelagem que os faz receber apelido de “porco ovelha”. Essa raça possui temperamento bem tranquilo se acostumado desde cedo com o contato próximo com o ser humano.

Originária da Hungria e região dos Bálcãs, a Mangalica é a única espécie de porco coberta por um longo casaco de lã, semelhante ao de uma ovelha. A raça é adaptável às pastagens montanhosas e temperaturas muito frias.

Mas não é nada disso. O “porco-ovelha” existe mesmo, mas de híbrido não tem nada! É um animal verdadeiro sem transgenia, sem devaneios genéticos. Trata-se de uma espécie de porco peludo chamada de Mangalitsa, que na verdade não apresenta nenhum DNA de ovelha, ele é assim mesmo. Ao contrário dos nossos porquinhos pelados aqui da América, o porco peludo é originado na região Austríaca e na Hungria, onde o inverno é extremamente rigoroso e a pelagem protege esses animais nos dias gelados.

A raça, também conhecida como Mangulica, Mangalica ou Mangaliza, é diferenciada pela sua pelagem grossa, que varia entre os amarelo, preto e mais raramente vermelho. A estrutura óssea é considerada mais forte com relação a porcos de espécies mais conhecidas. O número de mamilos na fêmea varia entre 10 e 12.