Fenômeno de luzes vermelhas no céu é visto no Norte de SC

O fenômeno trata-se de um Sprite. Ele consiste em uma descarga elétrica que gera um flash de plasma acima das nuvens de tempestade.

A estação de monitoramento da BRAMON (Brazilian Meteor Observation Network) registrou luzes vermelhas no céu de Monte Castelo, no Norte catarinense. As luzes, na verdade, são um fenômeno chamado de Sprites, sendo descargas elétricas que ocorrem acima de nuvens de tempestade.

O meteorologista Piter Scheuer explica que os Sprites, ou Red Sprites, “são eventos luminosos associados a descargas atmosféricas em cima de uma nuvem cumulus nimbus, de uma célula convectiva explosiva, ou de uma nuvem carregada muito intensa de descargas atmosférica”.

Esse fenômeno ocorre acima das nuvens. “Saem da nuvem para o alto, do topo da nuvem até o limite superior da mesosfera, cerca de 95 quilômetros. A uma certa altura essa descarga gera um flash de plasma que dentro de milissegundos, se iluminado formatos diversos variados. Alguns podem parecer colunas de luz, alguns se assemelham a pés de cenouras e outros, podem apresentar formato semelhante a fadas”, detalha Sheuer.