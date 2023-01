Aneel aprova pagamento de contas de energia com Pix

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tornou obrigatório, nesta terça-feira (24), a disponibilização do Pix como forma de pagamento para contas de energia elétrica. Com a aprovação da regra, as distribuidoras terão 120 dias para realizarem a mudança.

De acordo com a Agência, a medida foi estabelecida para evitar “problemas decorrentes da demora para o reconhecimento dos pagamentos realizados pelos meios convencionais, como a suspensão do fornecimento”.

Além do pagamento via Pix, outros meios convencionais, como o débito em conta e boleto, também vão ser oferecidos pelas distribuidoras. Com a regra, um QR code -espécie de código de barras- será disponibilizado nas contas de energia.

Por apresentar tarifas bancárias mais baixas, a Aneel afirmou que a implementação do Pix pode causar uma redução do custo de arrecadação, “mas não necessariamente significará redução da tarifa no próximo ciclo de revisão tarifária”.