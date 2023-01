Bolsa Família é pago para beneficiários com NIS final 6 nesta quarta (25)

A Caixa Econômica Federal libera, nesta quarta-feira (25), mais uma parcela do Bolsa Família, antigo Auxílio Brasil. Hoje, recebem o recurso, que continua no valor de R$ 600, os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final em 6.

Quando cair na conta, o dinheiro poderá ser sacado em até 120 dias em terminais de autoatendimento, lotéricas e agências bancárias da Caixa. Para aqueles que preferirem, o recurso também poderá ser movimentado virtualmente, por meio do aplicativo Caixa Tem.

O Bolsa Família é destinado a famílias com renda per capita de até R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, em condição de pobreza. O grupo também pode ser contemplado pelo Auxílio Gás, disponibilizado bimestralmente, que seguirá as mesmas datas do bolsa.

Todos os contemplados são escolhidos pelo Cadastro Único (CadÚnico), que deverá passar por uma revisão nos próximos meses. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, espera-se que, a partir de março, as famílias também recebam o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos.

Confira o calendário para janeiro:

Auxílio Gás

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que mulheres responsáveis pela família terão preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Com informações: Agência Brasil