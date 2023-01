Curitiba receberá primeiro teste de ‘carro voador’ da América Latina

Aeronave da fabricante chinesa EHang fará demonstração sem tripulantes entre 22 e 24 de março, segundo a prefeitura.

O primeiro voo de teste de um eVTOL (sigla em inglês para “veículo elétrico de pouso e decolagem vertical”) na América Latina deverá acontecer em Curitiba, entre 22 e 24 de março. A informação foi confirmada pela prefeitura da capital paranaense.

A expectativa é de que um teste sem tripulantes seja feito com uma aeronave da chinesa EHang, durante o Smart City Curitiba Expo. A proposta foi apresentada pela AT Global, que representa a fabricante no Brasil, ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), na última quinta-feira (19).

“Fomos apresentados ao eVTOL e nós, como cidade inovadora, autorizamos os estudos para que este tipo de veículo faça um percurso nos céus curitibanos”, afirmou Greca, que recebeu uma réplica em miniatura do modelo EH216 AAV.

G1