Morador de SC flagra “falso beija-flor” no jardim de casa; mariposa

Um morador de Santa Catarina, registrou no jardim de casa um curioso flagrante de uma espécie de “falso beija-flor”. Trata-se, na verdade, de uma mariposa que tem a aparência e um estilo de voo parecidos ao do pequeno pássaro, com pulos ligeiros entre as flores.

Segundo o biólogo Christian Raboch, da Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), o inseto filmado na ocasião é uma mariposa do gênero Aellopos.

Ela se parece com um beija-flor, e isso na biologia é chamado de mimetismo. Na verdade, é uma estratégia para confundir os predadores, que geralmente são aves insetívoras, que se alimentam de insetos. A ave vai chegar perto, vai achar que é um beija-flor e não vai acabar predando, não vai acabar comendo — explicou, antes de citar que várias partes do corpo do inseto se parecem com as da ave.

Esse bico na verdade não é bico, é uma língua, chamada de probóscide, que as mariposas têm que lembram o bico das aves. Elas também têm uma cauda que é semelhante a dos colibris, que são os beija-flores, e também têm uma listra branca no dorso. Todas as características lembram um beija-flor — disse Raboch, que também falou sobre a alimentação do inseto.

As mariposas geralmente têm hábito noturno, mas essa é uma mariposa diurna, então ela se alimenta durante o dia. Ela se alimenta do néctar das plantas.

Com informações: G1