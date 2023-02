Campanha Sinal Vermelho completa 3 anos em 2023

Ao desenhar um “X” na palma da mão e exibí-lo em algum local público, a vítima poderá receber o auxílio orientado e a polícia será acionada.

Todas as vítimas podem contar com a Polícia Militar através do número 190 ou do “botão do pânico”, para aquelas que participam da Rede Catarina. Quando por algum motivo não conseguem acionar a policia, a mulher tem outra opção rápida e silenciosa de pedir socorro: fazer um X na palma da mão.null

Elas não estão sozinhas

O sinal vermelho já é reconhecido no Brasil como um pedido de socorro. Você pode pedir ajuda contra a violência doméstica em: