Epagri capacita 516 jovens rurais e do mar entre 2018 e 2022

A Epagri capacitou 516 jovens dos meios rural pesqueiro entre 2018 e 2022, graças a convênios estabelecidos com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). As capacitações aconteceram em Centros de Treinamentos da Epagri espalhados pelo Estado e compreendiam aulas teóricas e práticas, além de viagens técnicas.

Marcia da Rosa Gomes, coordenadora do programa Capital Humano e Social da Epagri, explica que o número de capacitados não foi maior em virtude de pandemia de Covid-19, que impediu a promoção de cursos em 2020. Em 2021 a situação forçou a realização de aulas híbridas, variando entre os formatos on-line e presencial. “As metas originalmente pactuadas foram 100% executadas e o objeto do convênio alcançado com sucesso, apesar do período de pandemia”, afirma o relatório enviado pela Epagri ao Mapa.

Os cursos tiveram como objetivo qualificar jovens do meio rural e pesqueiro catarinense sobre produção, formas organizativas e protagonismo. Para tanto, dispunham de 220 horas/aula, que seguiram conteúdo definido a partir de quatro eixos temáticos: humano-social, tecnológico, gerencial e ambiental. Os temas abordados foram diversificados a partir da realidade dos jovens atendidos, como por exemplo pecuária de leite e de corte, olericultura, fruticultura, apicultura, grãos, agroecologia, florestas, produção de erva mate, piscicultura.

Fotos: Aires Mariga / Epagri)

No eixo formas organizativas foram discutidos associativismo, cooperativismo, grupos formais e informais. Entre os aspectos humano socioculturais abordados, destaque para autoestima, valorização da agricultura, protagonismo, empoderamento, desenvolvimento pessoal e interpessoal, família e processo sucessório, oratória, equilíbrio psicológico e ergonomia.

Nos aspectos ambientais, os alunos aprenderam sobre conservação de solo e água, recursos hídricos, código florestal, legislação sanitária animal, entre outros. Os cursos ainda trouxeram informações sobre possibilidades de agregação de valor e turismo rural e pesqueiro, gestão da propriedade e financeira, empreendedorismo, mercado de produtos da agricultura ou da pesca, políticas públicas, inclusão digital, mídia sociais, conectividade.

Fotos: Aires Mariga / Epagri)

70 viagens técnicas em 2018

Em 2018 a Epagri capacitou 330 jovens em curso promovidos nas regiões de Campos Novos, Videira, Concórdia, Agronômica, São Joaquim, Canoinhas, Joinville, Itajaí, Florianópolis, Tubarão e Araranguá. Também foram realizadas 70 viagens técnicas, com a participação de 1658 assistidos. “Adotamos as viagens técnicas como uma das melhores formas de motivar os beneficiários com os quais interagimos e mostrar, na prática, o que foi dialogado em sala de aula, pois se constituem em oportunidade para apresentar experiências consideradas bem-sucedidas”, relata Marcia.

No ano de 2019 os cursos da Epagri atenderam jovens das regiões de Campos Novos, São Joaquim, Concórdia e Joinville. Foram capacitadas 108 pessoas e promovidas 61 viagens técnicas, que envolveram 1.333 participantes.

Em 2018 e 2019 foram realizados 18 Encontros Regionais de Jovens com 3.116 participantes, entre jovens, seus familiares, lideranças do setor e técnicos da Epagri. Em todos foram ministradas palestras voltadas à reflexão pessoal e profissional, com temas como relações e sucessão familiar, sustentabilidade na agricultura e na pesca catarinense, empoderamento e autonomia como ser humano, oportunidades no espaço rural e pesqueiro, gestão e organização. Um dos momentos que mais despertou interesse foi o dedicado à exposição oral de jovens que se destacaram no decorrer do processo. Eles falaram sobre suas vivências nas propriedades e como estão melhorando, investindo ou inovando. O objetivo é que servissem de inspiração para a plateia.

Após a paralisação de 2020, os cursos retornaram em 2021, contemplando 36 alunos das regiões de Chapecó e São Miguel do Oeste, divididos em duas turmas. Naquele ano, as aulas foram realizadas no sistema híbrido, que contou com encontros on-line utilizando plataformas como YouTube, Classroom e Gogle Meet. Estas ferramentas se aliaram à atividades presenciais como visitas municipais, atendimento nos Escritórios Municipais e aulas nos Centros de Treinamento da Epagri.

No ano passado foram montadas duas novas turmas em Chapecó e São Miguel do Oeste, que atenderam 42 jovens rurais. As aulas retornaram ao formato totalmente presencial. Foram realizadas 52 viagens técnicas com turmas de jovens rurais em 2021 e 2022, envolvendo 992 participantes.

Cinthia Andruchak Freitas ou Isabela Schwengber, jornalistas Epagri