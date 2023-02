Comoção em Lages: Cortejo reúne centenas de pessoas em despedida à família que morreu em acidente

Na noite de sábado (4), centenas de pessoas prestaram homenagem em cortejo pelas ruas de Lages à família que morreu em um acidente. Igor Andreza Lourenço, de 16 anos, Juliana Wiggers, de 32 anos, Thiago Lourenço, de 37 anos, e Rita de Cássia dos Santos, de 57 anos, perderam a vida na sexta-feira (3), após uma colisão na BR-470, em Pouso Redondo.

A homenagem teve início na Funerária Nossa Senhora do Rosário, passou por diversos bairros da cidade serrana, e encerrou no Cemitério Parque da Saudade. Motociclistas, motoristas em seus carros e diversas pessoas nas varandas e pelas ruas deram o último adeus à família lageana.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda com mensagens de carinho. “É com muita tristeza que comunicamos o falecimento da minha cunhada Juliana Wiggers; meu cunhado Thiago Lourenço; Igor, filho do Thiago, e da tia Rita, mãe do Thiago. Que Deus nos dê força para passar por esse momento tão sofrido”, escreveu Lariane Wiggers

A escola COC, onde Igor Andreza Lourenço estudava, também prestou homenagem. “A dor do luto não tem uma hora para acabar mas é possível confortar o coração com as boas lembranças que ficaram”.

O Sindicato Municipal dos Profissionais em Educação de Lages (Simproel) prestou homenagem à Rita de Cássia dos Santos Lourenço, que era diretora auxiliar no CEIM João José Netto. “Perdemos uma grande profissional e amiga, que dedicou a vida à Educação. Que Deus a receba de braços abertos e conforte os familiares nesse momento tão difícil”, escreveu o sindicato.

Juliana Wiggers trabalhava na empresa AutoPlus Ford de Lages. A empresa publicou uma nota de pesar:

Infelizmente a nossa amiga Juliana Wiggers colaboradora da AutoPlus Ford de Lages, pessoa e profissional da melhor qualidade, faleceu junto do seu esposo e enteado num acidente na BR 470 início da noite deste sábado em Pouso Redondo. Lamentável e triste demais. Que Deus conforte os corações da Rita Maria mãe da Juliana e de todos os familiares dela e das outras vítimas desse trágico acidente que tirou a vida precocemente da Juliana querida e admirável por todos na AutoPlus Ford. Seu sorriso constante estará presente na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com essa pessoa incrível. Atenciosamente, Franco Silva Diretor Geral Grupo AutoShow

Com informações: SCC 10