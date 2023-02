Câncer ‘explode’ em SC e estimativa é que mais de 39 mil pessoas tenham a doença em 2023

O câncer em Santa Catarina pode dar um salto em número de casos. Isso porque, de acordo com uma estimativa do INCA (Instituto Nacional do Câncer), aponta que o Estado terá 39 mil novos casos em 2023. Apesar da gravidade, o CEPON – SC (Centro de Pesquisa Oncológicas) aponta que o diagnóstico precoce e hábitos de vida saudáveis, podem ajudar a reduzir a mortalidade.

“Neste dia 4 de fevereiro, celebra-se o Dia Mundial do Câncer, uma oportunidade de disseminar informações sobre prevenção e diagnóstico precoce, que contribuem para o controle dos casos”, informou a pasta em um texto do seu site.

O Estado tem a maior prevalência de casos de câncer entre homens é o câncer de próstata, com estimativa de 1.700 casos em 2023. Entre as mulheres, é o câncer de mama, com previsão de 3.860. Neoplasias de cólon e reto, com 2.470 novos casos estimados, aparecem como as de maior incidência entre ambos os sexos, de acordo com dados do INC.

Segundo o diretor-geral do CEPON, Marcelo Zanchet, o câncer é uma doença com múltiplos fatores. Para ele, hábitos saudáveis reduzem os riscos da doença, como uma dieta equilibrada e uma rotina de atividades físicas. Por outro lado, o abuso do álcool e fumo estão entre os fatores associados ao aumento da incidência da doença. “Um estilo de vida saudável colabora para a prevenção da doença. Também é importante o diagnóstico precoce, que amplia as chances de sobrevida do paciente”, afirma.

A gerente médica do CEPON, Mary Anne Taves, afirma que o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza o tratamento contra o câncer de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde. Porém, a indústria farmacêutica vem conquistando grandes avanços com novas drogas e tecnologias de maneira acelerada. “O CEPON mantém iniciativas que podem contemplar casos específicos de grupos de pacientes com alguns novos medicamentos em fase de Pesquisa Clínica”, finaliza.

Com informações ND+