Personal trainer tem mal súbito durante partida de futsal e morre em SC

Um personal trainer de 31 anos morreu na noite de ontem após ter um mal súbito durante uma partida de futsal no município de Tijucas, em Santa Catarina. A morte de Carlos Eduardo Santana foi confirmada pela prefeitura municipal.

De acordo com a administração municipal, o homem era atleta do bairro Areias e estava participando de uma partida de futsal na 18º Olimpíada Tijuquense quando passou mal. A FME (Fundação Municipal de Esportes de Tijucas) teria chamado o Corpo de Bombeiros, que levou o homem ao hospital de Tijucas, mas o homem não resistiu e morreu.

Nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte do personal trainer. “A Administração Municipal de Tijucas e a FME lamentam profundamente a perda precoce deste jovem que tão bem representava seu bairro. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, e demais integrantes da equipe Areias. Que Deus os conforte neste momento de profunda dor.”.

A prefeitura também anunciou a suspensão de todos os jogos da olimpíada por três dias “em respeito a todos os atletas que disputam a competição”. As partidas serão retomadas na próxima segunda-feira (13).

Personal era youtuber e dava dicas para perder gordura Carlos tinha um canal no YouTube e dava dicas de exercícios, em especial para a queima de gordura. Entre os focos do canal do homem também estavam treinos de HIIT, que são atividades de alta intensidade.

Com informações: Uol