Cidasc promove a entrega de doações feitas por seus servidores ao Cepon

da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), da Companhia Integrada de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina (Cidasc) de Florianópolis, realizaram, nesta sexta-feira (10/02), a entrega de produtos de higiene pessoal arrecadados pelos seus servidores para a Associação dos Voluntários do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon Avoc), na Capital.

As doações são resultado da campanha permanente da gestão 2022/2023 da Cipa da Cidasc Central, que promove a iniciativa de arrecadação de produtos de higiene pessoal, para pessoas em tratamento na instituição.

Os interessados em contribuir com a causa, podem deixar suas doações nas caixas disponíveis: no prédio da Cidasc Central, no Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal (Dedev) e no Departamento Estadual de Gestão Patrimonial (Depat).

O que pode ser doado?



Materiais de higiene pessoal, como:



– Fraldas geriátricas;

– Shampoo;

– Condicionador;

– Sabonete;

– Creme dental;

– Escova de dente;

– Cotonete;

– Fio dental;

– Desodorante;

– Lenço umedecido;

– Absorvente;

– Escova de cabelo;

– Pente.

+Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon)

O Cepon é um serviço totalmente público e de referência no tratamento oncológico em Santa Catarina, conforme o Centro de Referência da Organização Mundial da Saúde (OMS) para Medicina Paliativa no Brasil. É administrado pela Fundação de Apoio ao Hemosc/Cepon (Fahece).

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc