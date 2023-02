Menina é resgatada com vida após quase 150 horas nos escombros de terremoto na Turquia

Com o passar dos dias, a esperança por sobreviventes do terremoto que assolou Turquia e a Síria acaba diminuindo. Por isso, o resgate de uma menina com vida dos escombros em Hatay, no sul da Turquia, ganhou repercussão na manhã deste domingo (12).

A menina, de 10 anos, estava há 147 horas presa nos escombros. Ela foi resgatada pelas equipes de busca e levada até uma unidade de saúde. Imagens mostram a pequena Cudi sendo transportada em uma maca.

“Cudi é nossa amada. Amada Cudi”, disse uma pessoa no vídeo foi ouvida dizendo, junto com “Aleluia!”.

Com informações: Istoe