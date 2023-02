Tubarão é visto nadando próximo de banhistas em praia de Porto Belo; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira (10), um tubarão foi flagrado nadando entre a Ilha de Porto Belo e o Caixa D’Aço, o registro foi feito por banhista que estavam em uma embarcação a remo.

O vídeo do raro visitante foi parar na internet após a publicação do Porto Belo Mil Grau, o tubarão não se assustou com a presença das pessoas no momento que se aproximaram.

Apesar da visita ser rara, banhistas ficaram ansiosos por outros encontros com o temor dos sete mares

Lembrando que eles são bem menos agressivos do que se supõe e fundamentais para a manutenção do equilíbrio da vida nos oceanos.

Contudo, obviamente, determinadas espécies oferecem risco aos seres humanos e, portanto, alguns cuidados devem ser tomados.

Águas turvas ou opacas, onde há redes de pesca, cardumes de peixes, presença de golfinhos ou aves mergulhando são as menos aconselhadas.

Esse é o tipo de ambiente atrativo para um tubarão e se o lugar em questão for habitado por espécies mais perigosas, redobre os cuidados.

Com informações: Jornal Razão