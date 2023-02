Mortes em terremoto na Turquia e na Síria passam de 40 mil e superam previsão da ONU

O número de mortes causadas por terremoto de magnitude 7,8 que atingiu na semana passada a Turquia e a Síria passou da cruel marca de 40 mil pessoas nesta terça-feira, 14.

Quantidade que parecia inacreditável há pouco mais de uma semana, quando o tremor abalou fortemente o região central da Turquia e o norte da Síria. A triste marca supera ainda o número previsto no início da semana passada pela ONU (Organização das Nações Unidas), diante do tamanho da destruição.

O balanço total de número de mortes atual é de 41.232. Na tarde desta terça-feira, 14, o governo turco afirmou que o número de vítimas fatais no país aumentou para 35.418. Na Síria, há 5.814 mortes registradas, levando em conta o balanço do governo sírio e de organizações de ajuda humanitária que atuam no norte do país, controlado por jihadistas e rebeldes.

O ministro da Urbanização da Turquia, Murat Kurum, disse que cerca de 42 mil edifícios desabaram, precisam urgentemente de demolição ou foram gravemente danificados em dez cidades.

A Justiça da Turquia afirmou que está iniciando processos judiciais contra 130 pessoas que, supostamente, participaram de incorporações de imóveis que foram construídos com má qualidade e de forma ilegal, sem observar as regras de engenharia que os tornariam mais resistentes a tremores de terra.