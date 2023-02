A diretoria do Sindicato dos Servidores de São Joaquim se reuniu com o Prefeito Municipal, Giovani Nunes, e, após as negociações, ele concordou com as reivindicações dos Servidores e, com isso, ficou definido que será concedido um reajuste de 5,78% no vencimento dos Servidores Municipais.

Além disso, o Vale Alimentação, que era de R$ 200,00 (duzentos reais), passará a ser pago no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Essas mudanças já passam valer no próximo mês