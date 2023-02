OMS convoca reunião após surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial

A Organização Mundial da Saúde convocou nesta terça-feira uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial.

A doença é uma das mais perigosas do mundo e já provocou a morte de nove pessoas, obrigando o país africano a declarar estado de alerta sanitário.

As mortes ocorreram entre 7 de janeiro e 7 de fevereiro. O vírus é da mesma família do ebola. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88% dependendo da variante.

As pessoas apresentam sintomas de febre, fraqueza, vômitos e diarreia com sangue. O vírus, transmitido por morcegos a primatas e seres humanos, foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal.

Além dos mortos, há 16 casos suspeitos e 21 pessoas estão em isolamento, sob vigilância por terem tido contato com os mortos. Mais de quatro mil estão em quarentena dentro de casa.

Com informações: Band