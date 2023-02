O km 177 da BR-101, entre Biguaçu e Governador Celso Ramos, ficará temporariamente bloqueado nesta quinta-feira (16). Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, o bloqueio será de 10 minutos entre as 15h e as 15h30.

A restrição ocorre por causa do desmonte de rocha no trevo de interseção com o Contorno de Florianópolis.

Com informações: SCC10