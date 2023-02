Caixa anuncia suspensão definitiva do consignado Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira (24), a suspensão definitiva da linha de crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. O consignado já estava suspenso desde o dia 12 de janeiro para revisão.

Segundo a Caixa, “os estudos técnicos sobre o Consignado Auxílio foram concluídos e o banco decidiu retirar o produto de seu portfólio”. A interrupção não altera os contratos já realizados.

“O pagamento das prestações continua sendo realizado de forma automática, por meio do desconto no benefício, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS)”, esclareceu a Caixa, em nota.

A decisão entra em conformidade com medidas anunciadas no início deste mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tentar restringir o endividamento das famílias. A principal mudança foi a redução do limite de 40% para 5% sobre a quantia mensal que pode ser descontada do benefício para quitar as prestações do empréstimo.

A Caixa era o principal operador do empréstimo. Pelo menos, outras 11 instituições financeiras continuam autorizadas, pelo governo anterior, a realizar novas contratações.

Veja a lista:

Agibank;

Banco Crefisa;

Banco Daycoval;

Banco Pan;

Banco Safra;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto;

Valor Sociedade de Crédito Direto;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento.

O empréstimo pode ser realizado em até seis parcelas fixas, que devem ser pagas sem intervalo. A taxa máxima de juros permitida é de 2,5% ao mês. No governo atual, o benefício voltará a ser chamado de Bolsa Família.