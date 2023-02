Corrida aos postos: combustíveis devem ter aumento nos próximos dias

Desoneração dos impostos federais devem terminar ao fim deste mês, causando aumento no valor dos combustíveis.

O mês de março pode começar com uma bomba no bolso da população, de modo geral. Literalmente bomba porque trata-se de aumento no preço dos combustíveis, em razão dos impostos federais que voltarão a incidir nos produtos. O fim da desoneração estava previsto para janeiro, mas o governo prorrogou para 28 de fevereiro.

Preço de gasolina e derivados deve subir em março



Aumento no valor dos preços de combustíveis deve entrar em vigor a partir de março – Foto: Antonio Souza/NDTV

Até agora, no entanto, não houve aviso de que haveria uma nova prorrogação. Assim, tudo indica que os impostos vão voltar a ser incluídos, subindo o preço da gasolina e derivados nos postos.

Cálculos da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) indicam aumento médio de R$ 0,6869 por litro de gasolina. No caso do etanol, o valor seria de R$ 0,2418 por litro. A esperança é que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis nas suas refinarias, o que reduziria um pouco o aumento.

De acordo com a Abicom, a Petrobras vende a gasolina em suas refinarias com um preço 8% maior em relação aos preços praticados no mercado internacional.

Por outro lado, diesel, gás de cozinha, gás natural e biodiesel ficam com valores mantidos até 31 de dezembro deste ano.