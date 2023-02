Situação da gripe aviária é “preocupante”, alerta OMS após casos de H5N1 em humanos no Camboja

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está trabalhando com as autoridades do Camboja depois que dois casos humanos de gripe aviária H5N1 foram diagnosticados no país entre membros de uma família.

Descrevendo a situação como “preocupante” devido ao recente aumento de casos em aves e mamíferos, Sylvie Briand, diretora de preparação e prevenção de epidemias e pandemias, disse à imprensa em um comunicado virtual que a OMS estava revisando sua avaliação de risco global à luz do cenário recente.

A agência de saúde das Nações Unidas (ONU) avaliou pela última vez o risco para humanos da gripe aviária como baixo no início deste mês.

Casos no Camboja

Na quinta-feira, as autoridades do Camboja relataram a morte de uma menina de 11 anos devido ao H5N1 e começaram a testar 12 de seus contatos. Seu pai, que apresentava sintomas, também testou positivo para o vírus.

“A situação global do H5N1 é preocupante, dada a ampla disseminação do vírus em aves em todo o mundo e os crescentes relatos de casos em mamíferos, incluindo humanos”, disse Sylvie.

“A OMS leva a sério o risco desse vírus e pede maior vigilância de todos os países”.

Sylvie disse que ainda não está claro se houve alguma transmissão de humano para humano ou se os dois casos foram devidos às “mesmas condições ambientais”, provavelmente contato próximo com pássaros infectados ou outros animais.

Fonte: CNN