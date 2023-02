Prazo para envio de declaração do Imposto de Renda é ADIADO: confira a nova data e como funciona

O prazo foi adiado para que os contribuintes possam aderir a forma pré-preechida, facilitando assim todo o processo de declaração do IR.

O Imposto de Renda é um tributo que existe em vários países e deve ser pago pelas pessoas físicas e jurídicas, que são responsáveis por pagar uma determinada porcentagem da sua renda para o governo nacional ou regional, a depender de cada local.

Prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2023 é adiado

As datas para a declaração do Imposto de Renda foram adiadas e a nova data começa no dia 15 de março com término previsto para o dia 31 de maio. Nos últimos anos, as datas de entrega caiam no primeiro dia útil ou na primeira semana de março e terminavam em abril.

O preenchimento no modelo automatizado depende do envio das fontes pagadoras, que nem sempre cumprem com o compromisso de enviar as informações. Por isso, cabe ao cidadão verificar as informações, corrigir eventuais distorções e complementar a declaração.

Como funciona

O contribuinte inicia a declaração pré-preenchida com diversas informações que já estão nas mãos da Receita por outras fontes. São resgatados dados da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte (DIRF), emitida pela fonte pagadora; da declaração de informações sobre atividades imobiliárias (DIMOB); e da declaração de serviços médicos (DMED).

É possível preencher a declaração automatizada online, no app do celular ou tablet ou pelo programa no computador, desde que o contribuinte tenha conta gov.br nível prata ou ouro ou certificado digital (veja mais abaixo).

O sistema não permite que um contribuinte visualize informações de dependentes. Há a possibilidade de o dependente autorizar que o sistema recupere as informações e permita que o responsável pela declaração as visualize.

Há duas maneiras de se fazer isso. Primeiro, por meio de um certificado digital no site e-CAC. Basta acessar “senhas e procurações” e preencher o formulário “cadastrar procuração”. O responsável já tem acesso imediato às informações do dependente.

Outra forma de permitir a visualização das informações de dependentes é por meio da geração de uma procuração no site da Receita Federal, no serviço “Procuração para acesso ao e-CAC”. Neste caso, o contribuinte passa a ter acesso após conferência e aprovação dos documentos pela Receita Federal.