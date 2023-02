Mais de 1,5 milhão de pessoas serão excluídas do Bolsa Família em março

Mais de 1,5 milhão de pessoas que recebem o Bolsa Família serão excluídas do programa no próximo mês de março, informou na sexta-feira (24) o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias.

Segundo o ministro, esses beneficiários possuem renda acima do limite legal do Bolsa Família. Destes 1,5 milhão, cerca de 400 mil cadastros são unipessoais, ou seja, famílias de apenas um membro.

Wellington Dias anunciou também que cerca de 700 mil família serão incluídas no programa em março. De acordo com ele, são pessoas que cumprem os requisitos, mas que antes não eram alcançadas pelo governo.