Vacina bivalente: SC começará imunização contra Covid-19 nesta segunda

Começa na próxima segunda (27), em todos os municípios de Santa Catarina a aplicação da dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente na população dos grupos prioritários. O início desta nova fase da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 será acompanhada pela secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto.

Além de abrigados e trabalhadores das instituições de longa permanência (ILPIs) também podem receber a dose de reforço com a vacina bivalente nesta primeira fase; as pessoas com 70 anos ou mais; os pacientes imunocomprometidos com 12 anos ou mais; e a população das comunidades indígenas e quilombolas também acima dos 12 anos. A vacinação terá outras quatro fases.

Confira as fases seguintes de aplicação da vacina bivalente:

• Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade (previsão de início 06/03/2023);

• Fase 3: gestantes e puérperas (previsão de início 20/03/2023);

• Fase 4: trabalhadores da saúde (previsão de início 17/04/2023);

• Fase 5: pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade (previsão de início 17/04/2023).

De acordo com a Secretaria de Saúde, é importante que a população busque informações sobre as etapas, horários e locais de vacinação junto à secretaria de saúde do município de residência, pois pode haver alteração de uma cidade para a outra.

“Estamos retomando a vacinação contra a COVID-19, seguindo o calendário orientado pelo Ministério da Saúde. Esta é uma atividade realizada por cada município, por cada vacinador e queremos aqui agradecer todo o trabalho que foi realizado durante a pandemia e que segue sendo desenvolvido por esses profissionais da saúde”, afirma a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), Arieli Schiessl Fialho, destaca que para receber a dose de reforço com a vacina bivalente é imprescindível que a pessoa faça parte do grupo prioritário que está sendo vacinado no momento, tenha mais de 12 anos de idade e tenha finalizado, ao menos, o esquema primário com duas doses de vacinas monovalentes, respeitando o intervalo de quatro meses da última dose recebida.

“Pessoas dos grupos prioritários, com mais de 12 anos, que não tenham recebido nenhuma dose ou apenas uma dose monovalente precisam completar o esquema primário com duas doses antes de receber o reforço com a bivalente, respeitando o intervalo recomendado entre as doses”, esclarece a gerente.

O público-alvo dos grupos prioritários é de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina (SES) reforça que as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários para a aplicação da vacina bivalente devem seguir o esquema de vacinação com a aplicação das doses do esquema primário e doses de reforço monovalentes, de acordo com a faixa etária.