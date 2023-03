Comarca de Lages prepara sessão do júri com 22 homens sentados no banco dos réus

A comarca de Lages realizará neste mês de março duas sessões do Tribunal do Júri, mas uma delas, com certeza, desde já tem tudo para ser aquela com o maior número de homens sentados no banco dos réus em Santa Catarina. O julgamento de 22 pessoas, acusadas de homicídio triplamente qualificado, deve ocorrer no próximo dia 27 de março. A previsão é que os trabalhos se estendam por alguns dias.

Conforme a denúncia do Ministério Público, todos, inclusive a vítima, eram envolvidos com organizações criminosas. Em maio de 2019, no presídio masculino de Lages, um homicídio foi perpetrado por 22 homens. Consta na referida denúncia que a motivação seria uma dívida com a facção criminosa. O juízo da 1ª Vara Criminal, a quem competem as sessões do Tribunal do Júri, limitará o acesso ao local durante esta sessão por questões de segurança. A entrada da imprensa será permitida, porém os profissionais deverão fazer cadastro prévio.

O outro júri do mês ocorre já na próxima semana, dia 16 de março, quando cinco réus vão responder por dupla tentativa de homicídio em um ambiente que envolvia rivalidade entre organizações criminais da região. As vítimas sobreviveram apenas porque receberam atendimento médico em tempo hábil. O crime foi registrado em maio de 2020. Portanto, em apenas dois júris, a comarca de Lages julgará ao todo 27 réus.

Taina Borges – NCI/TJSC – Serra e Meio-Oeste