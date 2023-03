IFSC é melhor instituto federal do Brasil em ranking do MEC pela 6ª vez

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) é o melhor instituto federal do Brasil em um ranking do Ministério da Educação (MEC) divulgado na terça-feira (28). A instituição registrou a maior pontuação no Índice Geral de Cursos (IGC), que avalia a qualidade das graduações em faculdades e universidades do país. Pela sexta vez, o IFSC é o primeiro colocado entre as entidades da rede federal voltadas ao ensino profissional e tecnológico.

O ranking faz parte dos indicadores de qualidade da educação superior no Brasil e considera os resultados a partir do Enade 2021, além de outras pesquisas feitas com a comunidade acadêmica há dois anos.O IFSC obteve 3.349 pontos no IGC, entrando na faixa da pontuação 4. Durante o triênio de pesquisa, foram avaliados 24 cursos de graduação. Considerando o ranking geral, incluindo universidades e faculdades públicas e privadas de todo país, a instituição ficou na 189ª colocação.

A segunda colocada entre os institutos federais foi a unidade do Rio Grande do Sul, na 230ª posição geral. O IFRS obteve 3.285 pontos no IGC e também foi incluído na faixa da pontuação 4.

Nas redes sociais, a comunidade acadêmica do IFSC comemorou o resultado. “O Brasil não conquistou o hexa na copa do mundo de futebol, mas nós garantimos o título de melhor instituto federal do País pela sexta vez”, brincou o perfil do instituto na publicação sobre a pontuação obtida junto ao MEC.”Ficamos muito felizes de celebrar este resultado com nossos estudantes, egressos e servidores! Isso é fruto da dedicação e do trabalho de todos nós!”, reconheceu a instituição.

Alunos, docentes e servidores administrativos comentaram sobre o orgulho em fazer parte do instituto. “Quanto orgulho de fazer parte, de poder ser beneficiada com um ensino de qualidade. Amo muito”, escreveu Tatiane Bonetti.

“IFSC é bússola para quem tem vontade de ser feliz. Não é sem sacrifício, mas é caminho pleno. Gratidão a todos e merecida premiação!”, também disse Denise Coral.

Ranking das instituições de Santa CatarinaA Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) foi a melhor colocada entre as instituições do estado no ranking do MEC. Na 4ª posição entre as universidades públicas federais e na 17ª colocação geral, a UFSC recebeu 4.197 pontos, entrando na faixa 5.

Na sequência, o Centro Universitário Sociesc de Blumenau obteve 3.922 pontos e ficou na 51ª posição geral do ranking, com apenas oito cursos de graduação avaliados.

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) está no 87º lugar na lista geral com todas as instituições do país e recebeu 3.640 pontos, também na faixa 4. A avaliação contabilizou 39 avaliações de graduações.Resultados nacionais da avaliação do ensino superior

Dos 2.130 cursos de instituições públicas federais com o Conceito Preliminar de Curso (CPC) divulgado, 1.266 tiveram o desempenho na faixa 4 (59,2%) e 62 na faixa 5 (2,9%). Enquanto isso, os cursos das instituições privadas com fins lucrativos atingiram, em sua maioria, o conceito 3 do indicador: 1.199 cursos (56,9%) de 2.106 resultados divulgados. Com relação à modalidade de ensino, foi observado que os cursos presenciais tiveram uma distribuição semelhante entre as faixas de desempenho 3 e 4: 46,2% e 42,7%, respectivamente. Já os cursos da educação a distância (EaD) ficaram concentrados na faixa 3 (63%).

