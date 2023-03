Corpo de Bombeiros abre vagas para Curso Básico de Atendimento a Emergências gratuito e virtual

A partir desta segunda-feira, 13, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) abre as inscrições para o Curso Básico de Atendimento a Emergências (CBAE) virtual. Nesta edição, mais uma vez, as vagas são ilimitadas. O objetivo é divulgar informações básicas para atendimentos a ocorrências de baixa complexidade e conhecimentos relativos à segurança pessoal e coletiva.

O Curso já era uma atividade realizada pela corporação, oferecida para a população presencialmente, porém, agora está no modelo virtual, para que todos possam aprender em qualquer hora ou lugar, aumentando os conhecimentos preventivos da população.

A equipe de desenvolvimento do projeto selecionou, aprimorou e organizou os conteúdos que já eram ensinados, para que sejam aplicados no formato de Educação a Distância (EaD). A plataforma virtual conduzirá os alunos a uma experiência completa, com estudos dos temas em linguagem acessível, animações, vídeos e ilustrações, tudo planejado para o aprendizado de forma concreta.

O curso é totalmente gratuito e poderá ser acessado pelo link: ensinovirtual.cbm.sc.gov.br. Para participar é preciso que os interessados tenham mais de 16 anos e preencham um cadastro que estará no link de acesso ao curso, depois disso, é preciso que o candidato se matricule no curso.

Ao final, se aprovado, o aluno pode obter certificado e habilitação para atuar como Agente Comunitário de Proteção Civil ou como Brigadista Voluntário. Esta certificação também servirá para cumprir o pré-requisito para a inscrição nos Cursos de Bombeiros Comunitários (CBC), oferecidos periodicamente e presencialmente pelo CBMSC. Desde a criação do CBAE na versão EaD, em 2021, até agora são 28.574 pessoas aprovadas.

As inscrições estarão abertas até 30 de novembro. Fique atento: quanto antes você fizer a sua inscrição, mais tempo terá para fazer o curso e aproveitar os materiais. O curso deverá ser concluído até 15 de dezembro.

Em caso de dúvidas ou mais informações basta enviar um e-mail para cbae@cbm.sc.gov.br.