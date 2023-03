Cachorro provoca acidente na SC – 390 em São Joaquim

O acidente foi registrado por volta do meio dia desta segunda-feira (13) no KM 367,o da SC 390. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e constatou uma saída de pista seguida de tombamento, envolvendo um veiculo VW/GOL com Placas de Braço do Norte/SC.

O veículo era conduzido por homem de 38 anos, o qual já estava fora do veiculo e sem lesões, dispensando o atendimento medico, este sinistro ocorreu em pavimento de asfalto, pista simples, perfil do trecho em rampa e curva fechada.

De acordo com o relato do condutor ao chegar no km 367,90 cruzou pela rodovia um cachorro, fazendo com que ele perdesse o controle do veiculo vindo a sair de pista seguida de tombamento.

Foi realizado o teste de bafômetro que não apresentou uso de bebidas alcoólicas, foram tomadas as devidas providências pertinentes ao trânsito.

Com informações do 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra