Mais de três mil CNHs não foram retiradas na Serra catarinense

Em Lages, mais de três mil pessoas não foram buscar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme Ciretran da Serra catarinense.

As habilitações estão aguardando a retirada desde 2021. Segundo o órgão, só em 2023, mais de 1,6 mil pessoas não retiraram o documento.

A baixa no número de retirada do documento se deve pela implementação da CNH digital, muitos motoristas utilizam o documento somente no celular. O órgão frisa que é preciso retirar o documento, para evitar problemas se o condutor tiver algum problema no celular.

Dirigir sem estar com a habilitação é uma infração de trânsito leve, com multa de até R$ 88,38, três pontos na carteira e retensão do veículo.

Endereço para retirada do documento: Delegacia Regional de Polícia, na avenida Belisário Ramos, (Carahá), 5430, Lages.