Morre, aos 77 anos, o ex-ministro Eliseu Padilha

Morreu, nesta segunda-feira (13), o ex-ministro Eliseu Padilha, aos 77 anos. Ele estava internado há mais de um mês e faleceu em decorrência de um câncer no estômago no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Padilha o ficou um tempo em São Paulo e foi transferido para Capital Gaúcha, em um quadro considerado irreversível.

Ele era empresário e advogado. Também foi ministro-chefe da Casa Civil, no governo de Michel Temer. Segundo biografia divulgada na Câmara dos Deputados, “licenciou-se do mandato de Deputado Federal na Legislatura 1995-1999, para exercer o cargo de Secretário dos Negócios do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 3 de fevereiro a 6 de dezembro de 1995. Licenciou-se do mandato de Deputado Federal, na Legislatura 2011-2015, para assumir o cargo de Ministro de estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, a partir de 1 de janeiro de 2015”.

O corpo de Padilha será velado na quarta-feira (15), no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Após a cerimônia, será realizada a cremação, com a presença apenas de familiares.