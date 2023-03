Fies divulga lista de pré-selecionados nesta terça-feira

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulga, nesta terça-feira (14), a lista de candidatos pré-selecionados do primeiro semestre. Ao todo, foram 205.177 inscrições, com Medicina, Direito e Enfermagem sendo os cursos mais procurados pelos estudantes. A primeira etapa do programa, no entanto, oferta apenas 67.301 vagas.

Caso selecionado, o candidato terá entre 15 e 17 de março para complementar as informações cadastradas no site. Além da documentação exigida pela universidade, o estudante deve realizar a validação de um agente financeiro, como a Caixa Econômica Federal. Quando aprovado, o selecionado deverá formalizar o financiamento.

Aqueles que não conseguiram uma vaga na primeira chamada do Fies serão incluídos automaticamente na lista de espera. No entanto, assim como os selecionados, o grupo deverá complementar as informações cadastradas no portal do programa para garantir a inscrição. A convocação está programada para os dias 21 de março e 18 de maio.

O Fies é um programa que financia parte das mensalidades do estudante em universidades privadas. O crédito, que deve ser quitado após a formatura, pode cobrir de 50% (bolsa parcial) a 100% (bolsa integral) do curso, com juros dependendo da renda familiar do candidato.