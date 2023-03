O engenheiro agrônomo Dirceu Leite será o presidente da Epagri. Dirceu é de Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí, funcionário de carreira da Epagri, e formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Catarina com mestrado em Manejo de Solo pela Udesc, atua na extensão rural.

O nome do novo presidente da empresa foi anunciado pelo governador Jorginho Mello (PL) e substituirá a também funcionária de carreira Edilene Steinwandter, que presidiu a estatal na administração de Carlos Moisés (Republicanos).

Dirceu Leite foi vice-prefeito de Agrolândia, pelo MDB, entre 2017 e 2020.

Hoje, está filiado ao PL.