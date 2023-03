Mulher aciona botão do pânico e ex-companheiro é preso em Lages

Um homem foi preso nesta quarta-feira (15), em Lages, na na Serra catarinense, após descumprir a medida protetiva e a ex-companheira acionar o “botão de pânico” no aplicativo do programa Rede Catarina, que combate os crimes de feminicídio e violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, o casal já teve acompanhamento pelo programa de proteção e a vítima possui uma medida protetiva contra o suspeito, que é envolvido em violência doméstica. No entanto, na data da prisão, ele esteve diversas vezes nas proximidades da residência da vítima e não cumpriu as determinações de afastamento, sendo preso pela guarnição da Rede Catarina e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

Aplicativo da polícia

O botão do pânico é uma ferramenta dentro do aplicativo PMSC Cidadão, para vítimas de violência doméstica. A partir do seu acionamento, é gerada uma ocorrência para a Central Regional de Emergências 190 e a guarnição mais próxima do fato é empenhada para atendimento, com o aplicativo a vítima pode passar informações e a sua localização em tempo real para os policiais.

Rede Catarina de Proteção à Mulher

É um programa institucional da Polícia Militar de Santa Catarina direcionado à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, estando pautado na filosofia de polícia de proximidade que busca conferir maior efetividade e celeridade as ações proteção à mulher. O programa sustenta-se em ações de proteção, no policiamento direcionado da Patrulha Maria da Penha e na disseminação de solução tecnológica.

Com informações: SCC10