Seminário sobre segurança no trânsito voltado ao transporte de maçãs é realizado em São Joaquim

O Major PM Álvaro e os policiais militares rodoviários da 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária de Painel, participaram na noite desta quinta feira (17) do I Seminário de Segurança no Trânsito, voltado ao transporte de maças, safra 2023.

O evento, que foi promovido pela prefeitura do município de São Joaquim e AMAP – Associação dos Produtores de Maças da região serrana, o qual foi realizado na casa da Cultura de São Joaquim, contou com a participação de vários gestores e empresários da industria de maças da região, gestores de empresas de segurança no trânsito, bem como o prefeito de São Joaquim, Sr. Giovani Nunes, e secretários municipais de trânsito, da agricultura e do meio ambiente e membros da imprensa local.

O seminário foi conduzido por policiais militares rodoviários que abordaram a legislação relativa ao transporte de cargas e equipamentos obrigatórios, enfatizando ainda as recomendações básicas que motorista e proprietário devem observar para que o escoamento produtivo não seja comprometido e a segurança viária preservada.

O presente evento contou também com o representante da CIDASC – Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, que abordou a importância da regularidade das cargas através da emissão da NF – Nota Fiscal.

Fonte: 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel