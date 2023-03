Ministro da Agricultura vai à China tentar ampliar relações comerciais

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, embarca nesta segunda-feira para a China onde cumprirá agendas técnicas para tentar ampliar as relações com o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro.

Fávaro informou, em postagem nas redes sociais, que 88 empresários do setor vão acompanhar a comitiva da Pasta na visita à Pequim.

Um dos temas que serão tratados é a retomada das exportações de carne bovina do Brasil para a China, suspensas desde 23 de fevereiro por conta do caso atípico do mal da vaca louca. Fávaro também tentará negociar novas habilitações de frigoríficos brasileiros para vender aos chineses.



“Queremos simplificar processos por meio da digitalização, abrir mercado para mais produtos brasileiros, tratar de acordos bilaterais e cooperação técnica para continuarmos desenvolvendo o nosso agro”, disse Fávaro na publicação neste sábado.

A comitiva do Ministério da Agricultura embarcará para a China na segunda-feira. Alguns empresários já viajam neste sábado ao país asiático. As agendas serão realizadas durante a semana até a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim.