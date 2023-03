Arroio do Silva: Mais de 50 casas são destelhadas após temporal do último sábado

Várias cidades do Sul de Santa Catarina foram afetadas ontem, dia 4, no Sul do Estado. Isso porque, na região, houve registro de um evento climático, que resultou em estragos, como queda de árvores, destruição de estruturas e falta de energia. Balneário Arroio do Silva foi uma delas.

Segundo a Prefeitura de Balneário Arroio do Silva, entre os registros de estragos, estão destelhamento de mais de 50 casas e postes caídos em diversos pontos da cidade, especialmente na região da Praia do Golfinhos e Zona Nova Sul.

Além disso, a estrutura da Secretária de Obras, escolas e unidade da área da saúde também foram danificadas.

“Mais de 50 casas foram atingidas e as equipes estão mobilizadas e trabalhando desde ontem mesmo para ajudar as famílias. Agora pela manhã cinco equipes foram formadas para visitar as famílias, cadastrando e entregando lonas para cobrir as casas. A previsão é ainda de chuva, por isso estamos nas ruas e vamos procurar fazer o melhor para atender toda população que, infelizmente, foi atingida com o temporal”, informa o prefeito Evandro Scaini.

A Defesa Civil Municipal e toda equipe da prefeitura está atuando desde ontem e durante a madrugada ajudando as famílias que precisam.

Com informações: Tinsul