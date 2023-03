Com forte esquema de segurança e apoiadores, avião de Bolsonaro pousa em Brasília nesta quinta

O avião que traz o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pousou no Aeroporto Internacional de Brasília às 6h38 desta quinta-feira (30). A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) montou um esquema de segurança reforçado para a chegada do ex-chefe do Executivo.

Vários apoiadores começaram a chegar ao aeroporto por volta das 6h. Blitze foram montadas nas vias de acesso ao terminal aéreo e algumas pessoas foram paradas para fiscalização de segurança. As informações são do R7.

Dentro do aeroporto uma aglomeração foi formada no desembarque internacional. A PMDF formou uma barreira em frente ao portão de desembarque.

O ex-presidente não vai circular pelas áreas comuns do aeroporto. A informação foi confirmada pela Polícia Federal na tarde de quarta (29), em coletiva de imprensa comandada pelo secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, sobre a volta do ex-presidente.

Três meses nos Estados Unidos

Bolsonaro desembarca no Brasil após passar três meses nos Estados Unidos. Ele também chega após a Polícia Federal marcar um depoimento dele e de seu antigo ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, no inquérito que investiga a tentativa do então governo Bolsonaro de receber ilegalmente joias da Arábia Saudita. O depoimento foi marcado para 5 de abril, às 14h30.

Na semana passada, a defesa do ex-presidente entregou as joias e armas recebidas, mas os processos no Tribunal de Contas da União (TCU) e os inquéritos sobre o caso continuam em tramitação. Os objetos estavam com Bolsonaro, e o tribunal agora vai acompanhar o cumprimento da determinação e os desdobramentos das investigações.