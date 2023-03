Governo prorroga para 3 de maio o prazo para recadastramento de armas de fogo

O governo ampliou o prazo para o recadastramento de armas de fogo em circulação no País.

No dia primeiro de fevereiro, foi aberto prazo de 60 dias para que proprietários de armas de uso permitido e de uso restrito fizessem o devido registro dos itens no Sistema Nacional de Armas, o Sinarm, gerido pela Polícia Federal.

O prazo terminaria, portanto, na segunda-feira da semana que vem, dia 3 de abril, mas, atendendo a pedido de parlamentares ligados ao setor de segurança, foi publicado um decreto prorrogando o período para o recadastramento por mais 30 dias.

Portanto, donos de armas de fogo que ainda não registraram os itens Sinarm têm agora até o dia 3 de maio para realizar o procedimento.

Lembrando que a medida vale inclusive para as armas que eventualmente já estejam registradas no Sigma, o sistema de controle do Exército.

Segundo balanço parcial da Polícia Federal, mais de 824 mil armas foram cadastradas desde primeiro de fevereiro.

Desse total, 782,3 mil são de uso permitido e 41,7 mil são de calibre restrito.

Vale reforçar que as armas que não forem recadastradas dentro do novo prazo, dia 3 de maio, estarão em situação irregular – poderão ser apreendidas por infração administrativa e os proprietários ficarão sujeitos às penalidades previstas em lei.