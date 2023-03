Eclipse solar muito raro ocorrerá em abril, onde será visto?

Já estamos em contagem regressiva para observar um fenômeno celeste quase único. É um eclipse solar híbrido, um evento que ocorre muito raramente em um século: no século 21 serão apenas 7 no total.

Em 20 de abril, regiões localizadas no sudeste da Ásia, Austrália, Pacífico, Oceano Índico e Antártica poderão ver este extraordinário eclipse híbrido. Além de ser tão raro, o que mais o torna tão especial?

Duração muito curta

Embora o eclipse dure algumas horas do início ao fim nos locais onde será visível, a fase de totalidade dos eclipses híbridos dura de alguns segundos a pouco mais de um minuto. No caso do eclipse híbrido de abril, a totalidade durará aproximadamente 60 a 75 segundos, em uma pequena faixa do noroeste da Austrália, Timor Leste e Indonésia.

O eclipse será parcialmente visível no sudeste da Ásia, Austrália, Filipinas e Nova Zelândia.

A maior parte da faixa de totalidade estará localizada em áreas oceânicas, portanto a melhor chance de ver a totalidade deste peculiar eclipse será de barcos, além dos territórios mencionados anteriormente.

Mancha muito estreita de sombra total

Os eclipses híbridos começam e terminam como um eclipse anular, passando por uma fase de totalidade intermediária. A Lua deve estar tão distante da Terra que mal escurece a parte central do disco solar; mas com o decorrer do eclipse, a Lua acaba cobrindo-o completamente, transformando o eclipse anular em total do Sol. Então, o processo se inverte.

A faixa de totalidade do eclipse será muito estreita desta vez, localizando-se principalmente sobre o oceano. Fonte: timeanddate.com

Além disso, a faixa de totalidade projetada na superfície do nosso planeta tende a ser muito menor do que a produzida em um eclipse solar puramente total. No momento do eclipse, a Lua estará a cerca de 400.000 km da Terra. Quanto mais próxima a Lua estiver da Terra (perigeu), maior será a sombra projetada na superfície no momento de um eclipse total.

Quando um eclipse híbrido será visto novamente?

Após o eclipse solar híbrido de 20 de abril, haverá mais quatro oportunidades para observar esse tipo de fenômeno durante o século XXI: teremos que esperar até 14 de novembro de 2031 para o próximo eclipse solar híbrido.

Os outros três ocorrerão em 2049, 2050 e 2067. Definitivamente, uma oportunidade muito rara na vida e poucos terão a oportunidade de observar pessoalmente.