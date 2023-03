Entidades podem inscrever seus projetos no Fundo Social do Sicredi até 30 de abril

A iniciativa quer contribuir para o desenvolvimento das comunidades.

Com o objetivo de construir uma sociedade mais próspera e incentivar o empreendedorismo, a Sicredi Altos da Serra RS/SC está com as inscrições abertas para o Fundo Social 2023. As entidades com ou sem fins lucrativos, que fazem parte dos municípios da área de atuação da Cooperativa, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, podem inscrever seus projetos até o dia 30 de abril de 2023.

O Fundo Social é composto por um percentual do resultado da cooperativa e contribui para o desenvolvimento das comunidades através do apoio a projetos, de interesse coletivo, voltados para as seguintes temáticas: Estímulo ao Empreendedorismo e Inovação e Educação e Formação para Sucessão. Em 2022, a iniciativa apoiou 44 projetos.

Os critérios de avaliação de cada projeto levam em conta a continuidade do projeto, o impacto social na comunidade, a quantidade de pessoas beneficiadas, e ainda se o projeto adere ao propósito da cooperativa que é “Construir Juntos uma Sociedade mais Próspera”. As inscrições e o regulamento estão disponíveis pelo site sicredi.com.br/nacomunidade/fundosocial.

Para mais informações, as entidades podem entrar em contato pelo WhatsApp (54) 9 9612-8608.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados

com mais de 2,4 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).