Golpe: criminosos roubam placa de veículo e deixam recado exigindo pix

Bandidos estão roubando placas de carro e pedindo valor para resgate.

Não é novidade pra ninguém que nos dias atuais bandidos e quadrilhas de criminosos estão dando os mais diversos tipos de golpes l.

Basicamente, segundo relatos, acontece da seguinte forma. Ao deixar o seu carro estacionado em um local público, o bandido vai até seu veículo, e deixa um bilhete avisando que só devolverá a placa caso o dono de veículo faça um pagamento em dinheiro.

“Sua placa de volta. Evite problemas e gastos absurdos para fazer outra placa. Faça o pagamento via pix”, diz o recado deixado, com um número de telefone, para que o dono do carro entre em contato para fazer o pagamento, e dessa forma, a placa do carro ser devolvida.

Ao entrar em contato com a quadrilha, eles basicamente pedem um Pix, e pedem um endereço para que a placa seja enviada de volta.