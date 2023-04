Produtor de Maçã Túlio Mattos completa 60 anos em grande estilo com festa animada na sede do Jeep Clube

Hoje, 04 de abril de 2023, o produtor de maçã Túlio Mattos completa 60 anos de vida. Uma data marcante para ele e seus familiares, que celebraram esse momento especial com uma grande festa no último sábado, dia 01 de abril, na sede do Jeep Clube.

O evento contou com a presença de muitos amigos e familiares do aniversariante. A festa foi animada por música ao vivo, que embalou a noite com sucessos de todas as épocas. Além disso, foi servido um delicioso churrasco de costela e chopp gelado para acompanhar.

Desejamos ao aniversariante Túlio Mattos muita saúde, felicidade e sucesso em todos os seus empreendimentos. Que ele possa continuar produzindo maçãs de qualidade e desfrutar de muitos momentos felizes ao lado de seus amigos e familiares. Parabéns Túlio!

Veja as imagens: