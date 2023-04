Homem coloca fogo em ônibus e deixa quatro feridos; criança é internada em estado grave

Um homem ateou fogo em um ônibus, nesta quarta-feira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e sofreram queimaduras. Uma delas é uma criança, de 5 anos, que segundo a assessoria do município, deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Moacyr do Carmo. Além dela, estão sendo atendidas, no mesmo hospital, outras duas pessoas, entre elas o suspeito de ser o responsável pelo incêndio.

Cléber da Conceição Sirilo, de 39 anos, foi preso em flagrante por uma equipe de peritos da a Polícia Civil que passava em uma patrulha pelo local. Ele teve queimaduras no rosto e nas pernas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para combater as chamas de um ônibus, por volta das 10h59, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, localizada no Centro de Duque de Caxias. Uma mulher, de 43, foi socorrida e levada pelos militares para ser atendida no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Duque de Caxias.

Primeiras informações dão conta de que o suspeito entrou no coletivo levando dois galões plásticos. Sem nada dizer, ele colocou um capuz no rosto, espalhou um líquido inflamável e ateou fogo no veículo. Ainda não se sabe o que teria motivado o ataque promovido pelo homem. Ele está internado sob custódia no Hospital Moacyr do Carmo.