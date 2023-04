Operação Semana Santa 2023 começa nesta quinta-feira

A Polícia Rodoviária Federal começa, a partir da meia-noite desta quinta-feira (6), a Operação Semana Santa 2023 em todo o Brasil. A ação, que termina às 23:59 de domingo (9), ocorre todo ano com o intuito de combater condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e falta do uso de cinto de segurança.

Por causa do elevado fluxo de veículos nas rodovias, os agentes pretendem aumentar a fiscalização nos locais e horários onde estatisticamente há maior probabilidade de acidentes. Os policiais vão combater condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, alcoolemia e falta do uso do cinto de segurança.

Devido ao feriado de Páscoa, o movimento deve ser maior no sentido interior do estado entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7). Já a volta para casa deve ter maior fluxo no sentido litoral, concentrado no domingo (9) à tarde/noite.

Em 2022, foram registrados 76 acidentes nas rodovias federais durante os quatro dias da Semana Santa. Nestas ocorrências, 92 pessoas ficaram feridas e duas morreram.

A Polícia Rodoviária Federal relembra atitudes que podem evitar acidentes: