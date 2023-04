Panela de pressão explode durante jantar e quase atinge família; Veja vídeo

Uma família de Goiás passou por grande susto, quando uma panela de pressão explodiu durante o cozimento para o jantar. veja o vídeo no momento d explosão.

Uma família se salvou por pouco depois que uma panela de pressão explodiu na cozinha de casa, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.

Ninguém se feriu, mas a destruição foi por toda a cozinha. A família disse que a panela era nova e tinha sido usada poucas vezes. O caso aconteceu na quinta-feira (5).

A imagem de uma das câmeras da casa mostra a mulher na cozinha, do tipo americana, com bancada ligando o cômodo à sala. O pai e a filha aparecem no vídeo na sala.

A mulher usava a panela de pressão para cozinhar carne. Ela percebe que tem algo de estranho na panela e se afasta. O marido dela chega a se levantar do sofá e, de repente, a panela de pressão explode. O pai corre para proteger a filha dos destroços da panela e dos estilhaços de vidro.

Com informações: Choquei