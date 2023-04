Homem esfaqueia 7 pessoas em hospital e é morto pela polícia em SP

Um homem entrou em um hospital procurando atendimento e acabou ferindo sete pessoas com uma faca em Américo Brasiliense, interior de São Paulo. Ele foi morto pela polícia após fazer uma pessoa refém.

“Em determinado momento, ele sacou uma faca e começou a esfaquear pessoas”, relatou o major Gouvêa em entrevista a jornalistas em frente ao hospital. Foram atingidos funcionários e pacientes, informou a polícia militar em nota. O autor do ataque saiu do hospital e foi flagrado tentando atingir mais uma pessoa. A oitava vítima seria uma enfermeira que chegava para trabalhar. O homem a fez refém, e uma equipe de polícia que passava pela região começou a negociar a liberação da vítima. Um policial fez um disparo assim que a refém conseguiu se afastar do homem. Segundo nota da PM, ele ameaçava “diversas vezes” atingir a enfermeira no pescoço. O autor do ataque chegou a ser socorrido.

Segundo a PM, a ocorrência foi encaminhada ao distrito policial local, mas a principal hipótese é que se trata de uma ação isolada. Na coletiva aos jornalistas, o major Alan Gouvêa afirmou que o homem era conhecido na região por fazer uso de drogas.

Com informações: Uol