Pedágios ficam mais caros a partir desta sexta-feira em SC

Três pedágios, distribuídos nos trechos da BR-116 que cortam o Planalto Norte e a Serra catarinense, têm novos valores a partir das primeiras horas desta sexta-feira, 7. A tarifa básica passa a ser de R$ 7,30, de acordo com a Arteris, concessionária da região – R$ 1 mais caro que a anterior. Motociclistas pagam R$ 3,65.

As praças estão localizadas nos municípios de Monte Castelo, Santa Cecília e Correia Pinto, nos km 82, 152 e 233 da rodovia, respectivamente. O reajuste também atinge pedágios no Paraná, nos municípios de Fazenda Rio Grande (km 134) e Rio Negro (km 204). De acordo com a Arteris, o aumento foi permitido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), conforme previsto na Deliberação 100. Ela foi publicada nesta segunda-feira (3) no DOU (Diário Oficial da União).

“O reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico financeiro do contrato – e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 5,9%. A data-base do contrato é 19 de dezembro de 2022”, destaca a empresa.

O reajuste anual está previsto no contrato de concessão. Segundo a concessionário foram investidos mais de R$ 2 bilhões na rodovia desde o início do contrato: modernização, recuperação da rodovia, serviços de atendimento aos usuários 24 horas, repasse aos municípios de 146 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços), dentre outros.

Com informações TNSul