Piloto diz ter visto cobra dentro da cabine e faz pouso de emergência; ” manteve-se calmo face a uma situação perigosa e conseguiu aterrar o avião sem qualquer perigo para si ou para os passageiros

Aterrar um avião com uma cobra venenosa às costas? Com destreza e sangue-frio, piloto foi bem-sucedido. O caso aconteceu na África do Sul e o piloto está a ser saudado pelas autoridades aéreas por ter evitado “um grande incidente”. “Manteve-se calmo face a uma situação perigosa e conseguiu aterrar o avião sem qualquer perigo para si ou para os passageiros.

Um piloto da África do Sul fez um pouso de emergência depois de afirmar ter visto que abaixo do assento dele havia uma cobra naja de cerca de 1,5 metro.

Em uma entrevista ao jornal local “Lowvelder”, o piloto Rudolph Erasmus disse que estava a uma altura de cerca de 3.300 metros e em sua aeronave que levava quatro passageiros quando sentiu algo gelado na sua cintura.

Erasmus afirmou ao jornal que pensou, inicialmente, que era um vazamento da garrafa de água, mas daí ele se deu conta que era uma cobra.

“Quando eu me virei para a esquerda e olhei para baixo vi a cobra se dirigindo para a região abaixo do assento”, afirmou.

A cobra que Erasmus diz ter visto é uma espécie de naja com uma mordida que pode ser mortal.

Em uma entrevista para a BBC, ele contou que decidiu dizer aos passageiros que havia uma cobra no avião e que faria um pouso de emergência.

O avião havia decolado da cidade de Bloemfontein, e o destino inicial era Pretoria, mas foi preciso fazer o pouso de emergência em Welkom.

A aeronave era um Beechcraft Baron 58.

Segundo a BBC, depois do pouso a cobra, o animal não foi mais visto —engenheiros revistaram o avião, mas não o encontraram.