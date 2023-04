Campanha de vacinação contra gripe começa nesta segunda em SC para todos os públicos-alvo

A campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira (10) em Santa Catarina. Todas as pessoas que pertencem ao público-alvo podem comparecer já a partir dessa data, não haverá divisão por grupos.

O público-alvo é o seguinte:

crianças de 6 meses a 5 anos de idade;

trabalhadores da saúde;

gestantes e mães até 45 dias após o parto;

idosos com 60 anos ou mais;

professores de escolas públicas e privadas;

povos indígenas;

pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

pessoas com deficiência permanente;

profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;

caminhoneiros;

trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

trabalhadores portuários;

funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

O objetivo é vacinar 90% de cada um desses grupos, informou a Secretaria de Estado da Saúde. A campanha vai até 31 de maio.

No total, o público-alvo é de 2.887.025 milhões de pessoas. Em 2022, a cobertura vacinal ficou em 63,4%.

A vacina não transmite a doença, já que é feita com o vírus já morto. Ela demora de duas a três semanas após a aplicação para dar a proteção adequada.

A vacina oferecida este ano é a trivalente e protege contra três subtipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e influenza B. Ela pode ser aplicada junto com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, inclusive a da Covid-19.

O principal objetivo da vacinação é reduzir os sintomas da doença, especialmente na população mais vulnerável, que pode evoluir para formas graves e morrer em decorrência da gripe.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), Arieli Fialho, alertou para a importância da vacinação.

“Já estamos no outono, em breve chega o inverno, época de aumento da circulação dos vírus respiratórios, como o da gripe. Então, é importante que especialmente a população mais vulnerável como crianças, idosos, gestantes, entre outros, estejam protegidos da doença para evitar casos graves, hospitalizações e mortes”, destacou.

Gripe

A gripe é uma infecção viral, bastante transmissível, que afeta o sistema respiratório. Pessoas infectadas com o vírus influenza podem ter desde sintomas leves a graves, que necessitam de internação e podem levar à morte.

Os sintomas mais comuns são febre, dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. Pessoas mais vulneráveis, especialmente aquelas com doenças crônicas, idosos, crianças, podem desenvolver quadros de pneumonia, sinusite, otite e desidratação.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir o agravamento do quadro, evitando hospitalizações e mortes.

Além da vacinação, outras medidas devem ser adotadas para reduzir a transmissão do vírus, como:

lavar as mãos com frequência;

utilizar lenço descartável ou o antebraço ao tossir ou espirrar;

evitar tocar olhos, nariz e boca;

não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

manter os ambientes bem ventilados;

evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

evitar sair de casa em caso de sintomas respiratórios;

evitar aglomerações e ambientes fechados;

adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

Em 2023, Santa Catarina registrou 35 casos da doença, a maior parte por influenza A (H1N1); e seis mortes.