Médicos joaquinenses participam da capacitação de inserção de DIU

Esta foi a primeira de uma série de capacitações, em breve todas as unidades de saúde do município farão a inserção dos dispositivos de forma gratuita à população feminina.

O dispositivo intrauterino, popularmente conhecido como DIU, é um método contraceptivo a longo prazo que impede o contato dos espermatozoides com os óvulos.

